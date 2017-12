Boston Celtics in topper langs Houston

De basketballers van Boston Celtics hebben het topduel met Houston Rockets op het nippertje gewonnen: 99-98. De thuisploeg, met een uitblinkende Kyrie Irving, knokte zich terug van een achterstand die was opgelopen tot liefst 26 punten. Door de zege blijft Boston het best presterende team in de Eastern Conference van de NBA. Houston moet in de Western Conference alleen titelverdediger Golden State Warriors voor zich dulden.

Irving was goed voor 26 punten, maar Al Horford haalde de winst binnen met de beslissende worp op vier seconden van het einde. Bij Houston was er opnieuw een hoofdrol voor James Harden, die tot 34 punten, tien assists en zes rebounds kwam. De Celtics staan op 29 overwinningen tegen tien nederlagen.