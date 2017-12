Djokovic stelt rentree uit

Tennisser Novak Djokovic doet deze week toch niet mee aan het demonstratietoernooi in Abu Dhabi. De Servische voormalige nummer één van de wereld heeft te veel last van zijn rechterelleboog en richt zich nu op het nieuwe jaar.

Djokovic, inmiddels afgezakt naar de twaalfde plek op de mondiale ranking, kwam in de zomer op Wimbledon voor het laatst in actie. Door een elleboogblessure stond de dertigjarige tennisser een half jaar aan de kant. De pijn leek weg, maar Djokovic kreeg de voorbije dagen toch weer last.

,,Na verschillende tests heeft mijn medisch team mij aangeraden geen risico’s te nemen en me verder te laten behandelen. Ik baal enorm, want ik verlangde ernaar om opnieuw officiële wedstrijden te spelen”, aldus Djokovic, die vrijdag zou spelen tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Of Djokovic ook in januari nog af moet zeggen voor toernooien, is nog niet duidelijk. Een beslissing daarover volgt de komende dagen. De Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, begint maandag 15 januari. Djokovic won de Australian Open zes keer.

In Abu Dhabi neemt Andy Murray nu de plaats van Djokovic in. De Schot kwam sinds Wimbledon ook niet meer in actie in een officiële wedstrijd. Murray had last van zijn heup. Hij was al in Abu Dhabi om te trainen.