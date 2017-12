Eindelijk olympisch ticket voor Nuis

Kjeld Nuis kan na twee mislukte olympische campagnes eindelijk zijn langverwachte debuut maken op de Winterspelen. De 28-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo plaatste zich bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf glansrijk op de 1000 meter voor Pyeongchang 2018. De wereldkampioen op deze afstand zegevierde in een baanrecord van 1.07,64, tevens een wereldrecord op een laaglandbaan.

Koen Verweij verzekerde zich als nummer twee (1.08,36) eveneens van een olympisch startbewijs op deze afstand. Nummer drie Thomas Krol (1.08,52) valt vooralsnog buiten de olympische selectievolgorde van de schaatsbond.

Kai Verbij, Nederlands kampioen op deze afstand, was de grote afwezige in Thialf. De wereldkampioen sprintvierkamp liep woensdag tijdens zijn race op de 500 meter een bovenbeenblessure op. Een dag na zijn tweede tijd, in principe goed voor een olympisch startbewijs, meldde de kopman van Team Plantina zich af voor de 1000 meter. Hij moet nu hopen op een aanwijsplek op deze afstand voor Pyeongchang 2018. Daarnaast staat Verbij in zijn revalidatieproces voor een race tegen de klok. Een mogelijke aanwijsplek op de 1000 meter voor Verbij zou ten koste kunnen gaan van Krol.

Voor onder anderen Hein Otterspeer (vierde in 1.08,73), Dai Dai Ntab (zevende in 1.09,02) en Michel Mulder (tiende in 1.09,60) kwam er een einde aan hun olympische droom voor 2018. Het trio wist zich in Thialf evenmin te kwalificeren op de 500 meter.

Nuis en Verweij zijn zaterdag op de afsluitende 1500 meter ook de belangrijkste kandidaten voor een olympisch ticket.