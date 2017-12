Lewis laat Webster kansloos op WK darts

Jamie Lewis heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het wereldkampioenschap darts. De 26-jarige Welshman liet de Engelsman Darren Webster vrijdag kansloos. Lewis won in Alexandra Palace met 5-0.

In de halve finales stuit Lewis zaterdag op zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor of de als derde geplaatste Schot Gary Anderson. Lewis bereikte het hoofdtoernooi van het wereldkampioenschap via de voorrondes. Voor dit jaar was hij nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde in het hoofdtoernooi.

Eerder won Lewis bij het WK al van Peter Wright, de nummer twee van de plaatsingslijst.