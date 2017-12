Nuis laat de champagne nog even staan

Schaatser Kjeld Nuis had na zijn vlekkeloze race op de 1000 meter, goed voor zijn eerste olympische ticket in zijn loopbaan, alle reden om een mooie fles champagne in Thialf te ontkurken. ,,Nee, daar wacht ik nog even mee”, sprak hij na zijn fraaie wereldrecord op een laaglandbaan (1.07,64). De reden lag voor de hand: zaterdag wacht bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) nog de afsluitende 1500 meter, de afstand waarop hij eveneens wereldkampioen is. ,,Hopelijk kan de fles daarna alsnog open”, zei Nuis met glinsterende ogen.

De 28-jarige Zuid-Hollander rekende vorig seizoen al af met een bedenkelijke reputatie. Hij stond bekend als een stoere en snelle schaatser, die op het beslissende moment niet thuis gaf. Bij de WK afstanden op de olympische piste in Gangneung in Zuid-Korea pakte hij eindelijk WK-goud, twee keer zelfs. In Thialf veroverde hij vrijdag zijn langverwachte olympische startbewijs, zijn eerste ooit. ,,Zijn we ook daar klaar mee”, grijnsde hij.