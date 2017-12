Skiër Pinturault de beste in Bormio

Skiër Alexis Pinturault heeft vrijdag de wereldbekerwedstrijd in Bormio op zijn naam geschreven. De Fransman hield op de combinatie (slalom en afdaling) de Italiaan Peter Fill 0,42 seconden achter zich. Kjetil Jansrud uit Noorwegen eindigde als derde, op 0,45 van Pinturault.

Voor Pinturault, die in januari de wereldbeker op de combinatie prolongeerde, was het zijn zevende overwinning op de combinatie in de wereldbeker. De Italiaan Dominik Paris leek na zijn zege van donderdag op de afdaling opnieuw te winnen, maar hij miste een poortje.