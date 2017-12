Skiester Brignone wint reuzenslalom in Lienz

De Italiaanse skiester Federica Brignone heeft de reuzenslalom om de wereldbeker in Lienz gewonnen. Brignone had na twee manches een nipte voorsprong van vier honderdsten op de Duitse Viktoria Rebensburg. Op de derde plaats eindigde de Amerikaanse Mikaela Shiffrin. Rebensburg pakte net voldoende punten om de leiding in het wereldbekerklassement op de reuzenslalom over te nemen van Shiffrin.

Voor de 27-jarige Brignone was het de vierde keer dat ze een reuzenslalom om de wereldbeker won. De Nederlandse Adriana Jelinkova werd 31e in de eerste manche en mocht daarom net niet terugkomen voor een tweede optreden.