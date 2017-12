Ter Mors grijpt mis op 1500 meter

Schaatsster Jorien ter Mors kan haar olympische titel op de 1500 meter in februari in Zuid-Korea niet verdedigen. De kopvrouw van Team AfterPay reed bij het olympisch kwalificatietoernooi in de tiende en laatste rit in het uitverkochte Thialf de vijfde tijd (1.56,91). Alleen de eerste drie plaatsten zich voor de olympische schaatsmijl.

Ireen Wüst reed de beste tijd (1.54,78), gevolgd door Lotte van Beek (1.55,51) en Marrit Leenstra (1.56,16). Nummer vier Antoinette de Jong greep eveneens mis (1.56,32).

De schaatsbond (KNSB) heeft hoge verwachtingen van de Nederlandse vrouwen op de 1500 meter bij de Winterspelen. Daarom kreeg de top drie een zekere positie in de olympische selectievolgorde voor Pyeongchang 2018.

Wüst en Van Beek reden in de achtste rit tegen elkaar en de onderlinge strijd leverde twee prima tijden op. Leenstra moest daarna het antwoord schuldig blijven, maar zag tot haar grote opluchting dat ook de tobbende Ter Mors en De Jong in de afsluitende manche zich stuk beten op de tijden van Wüst en Van Beek.

Wüst eindigde vier jaar geleden bij Sotsji 2014 achter Ter Mors als tweede en Van Beek pakte olympisch brons. De laatste werd daarna achtervolgd door blessureleed. Ze moest in de afgelopen jaren onder meer een zware knieblessure, een astma-aanval en de ziekte van Pfeiffer overwinnen. Pas dit seizoen is de 26-jarige rijdster van gewest Friesland weer redelijk de oude. Ze behaalde twee keer brons op de 1500 meter bij de eerste twee wereldbekers, maar viel daarna weer wat terug. In Thialf sloeg Van Beek op het juiste moment toe, met dank ook aan gangmaker Wüst.