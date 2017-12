Ter Mors is de wanhoop nabij

Jorien ter Mors wist niet waar ze het na haar rommelige race op de 1500 meter in het volgepakte Thialf moest zoeken. Ze werd slechts vijfde in 1.56,91, waardoor de 28-jarige schaatsster uit Twente haar olympische titel op de schaatsmijl bij de Winterspelen in februari in Zuid-Korea niet mag verdedigen. ,,In mijn kop zit het goed, maar mijn lichaam wil niet. Dit is heel onwerkelijk”, sprak Ter Mors aangeslagen.

De Nederlands kampioene op de 1500 meter was de wanhoop nabij. ,,Zo hoort het niet, zo kan het niet”, liet ze vertwijfeld bij de NOS weten. ,,Ik had totaal geen power in mijn lichaam. Voor mijn gevoel zit er iets niet goed. Het is niet alleen mijn rug, er speelt veel meer. Laten we eerst maar eens goed gaan onderzoeken wat er bij mij aan de hand is. Want zo kan het niet langer.”

Ter Mors sukkelt al een groot deel van het seizoen met haar gezondheid. Ze miste de laatste drie wereldbekers, onder meer door rugproblemen die haar vooral bij de start hinderden. De kopvrouw van Team AfterPay dacht net op tijd voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) weer fit te zijn. Maar zowel haar vorm als haar fysieke gesteldheid bleek tegen te vallen. Ter Mors, bij Pyeongchang 2018 ook actief in het shorttracktoernooi, pakte in Thialf alleen op de 1000 meter een olympisch ticket.

Ireen Wüst daarentegen piekte in december op het juiste moment. Met haar winst op de 1500 meter (1.54,78) pakte de 31-jarige Brabantse haar derde olympische ticket in Thialf. Zaterdag gaat de viervoudig olympisch kampioene, die ook is aangewezen voor de ploegachtervolging, ook op de 5000 meter nog de strijd om een startplek aan. ,,Dat zou een bonus zijn”, sprak Wüst opgetogen.