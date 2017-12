Van Aert wint veldrit Bredene met lange solo

Wout van Aert heeft voor de derde keer de veldrit in Bredene gewonnen. In de veldrit die valt onder het klassement van de Brico Cross eindigde Mathieu van der Poel als tweede. De 22-jarige Nederlander had de eerste drie ritten in Eeklo, Meulebeke en Kruibeke gewonnen.

Van Aert zag zijn rivaal in de derde ronde wegvallen aan de kop van de wedstrijd door een lekke band. Van der Poel zette met zijn broer David de achtervolging in, maar het gat van bijna een minuut kreeg hij nooit meer dicht. Van der Poel kwam uiteindelijk op grote achterstand binnen van Van Aert, die zijn zevende zege van het seizoen boekte. Quinten Hermans werd derde.

Bij de vrouwen troefde de Italiaanse Alice Arzuffi de Britse Helen Wyman af. De Belgische Loes Sels moest genoegen nemen met de derde plaats.