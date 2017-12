Van Gerwen en ‘Barney’ klaar voor WK-clash

Regerend wereldkampioen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld strijden vrijdagavond in Londen om een plek in de halve finale van het WK darts. Van Gerwen bereikte de kwartfinale door woensdag Gerwyn Price in een ietwat moeizame partij met 4-2 te verslaan.

Tegen ‘Barney’ zal het beter moeten, weet de titelverdediger. Van Barneveld won redelijk eenvoudig met 4-1 van landgenoot Vincent van der Voort, maar zal tegen Van Gerwen zijn beste darts moeten laten zien. ,,Je moet tegen Michael ‘hogeschooldarts’ laten zien”, zei de Hagenaar. ,,Anders is het een handje en kun je naar huis. Deze wedstrijd zit al weken in mijn hoofd.”

Ook Van Gerwen heeft zich al een poosje voorbereid op deze ‘clash’ en is vol vertrouwen. ,,Ik heb vorig jaar laten zien wie de echte winnaar is en dat ga ik dit keer weer doen”, zo riep hij de halve finale van 2016 in herinnering. Toen versloeg hij Van Barneveld met 6-2 met een duizelingwekkend hoog gemiddelde van 114 met drie pijlen. De winnaar treft op 30 december in de halve finale de winnaar in de kwartfinale tussen de Belg Dimitri Van den Berg en de Brit Rob Cross.