Van Gerwen: moeizame zege, maar ook die telt

Titelverdediger Michael van Gerwen versloeg zijn landgenoot Raymond van Barneveld vrijdagavond op het WK darts in Londen met 5-4 en erkende dat de druk beide spelers parten had gespeeld in de spannende kwartfinale. ,,Hier stond heel veel druk op. Ik ben blij dat ik de zege heb kunnen pakken”, zei ‘Mighty Mike’ na afloop tegen RTL7. ,,Ik heb hier een goed gevoel aan overgehouden.”

Van Gerwen gaf toe dat het spel in de eerste sets, mede vanwege die druk niet hoogstaand was. ,,Het was hard werken”, zei de regerend wereldkampioen. ,,We begonnen allebei niet goed aan de wedstrijd. Ik kwam misschien met geluk voor, maar ik zag Raymond weer terugkomen.”

De titelverdediger zag zijn tegenstander in de beslissende set drie cruciale pijlen missen. ,,Daar mag ik alleen maar blij mee zijn. Er kwam uiteindelijk een moeizame overwinning uit, maar ook die telt.”

De Brabander kijkt uit naar zijn halve finale tegen Rob Cross. De Brit had in een spannende partij de Belg Dimitri Van den Bergh eveneens in een beslissende negende set met 5-4 verslagen. ,,Cross is een goede speler, een leuke tegenstander”, zei Van Gerwen. ,,,Hij gooit goed, maar hij heeft op tv nog nooit van mij gewonnen.”