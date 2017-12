Van Gerwen naar halve finale na zege op Barney

Michael van Gerwen heeft ten koste van Raymond van Barneveld de halve finales van het WK darts bereikt. In Alexandra Palace in Londen versloeg de titelverdediger uit Vlijmen zijn vijftigjarige landgenoot met 5-4. In de halve finale treft de wereldkampioen de Brit Rob Cross.

De clash tussen Van Gerwen en Van Barneveld begon wisselvallig. Beide darters hadden de grootste moeite om hun eigen weg te winnen. ‘Mighty Mike’ liep uit naar een 3-1 voorsprong in sets, maar ‘Barney’, die in de eerste sets veel kansen op de dubbels onbenut liet, kwam knap terug tot 3-3.

Van Gerwen herpakte zich en liep uit naar 4-3. Hij kreeg in de achtste set een pijl op de overwinning maar miste, waarop Barney alsnog de set greep. In de beslissende set strafte ‘Mighty Mike’ een misser van zijn tegenstander genadeloos af en gooide zich met zijn derde ‘matchdart’ naar de laatste vier van dit WK.

Het was alweer de derde duel op rij op het WK tussen de twee beste Nederlandse darters ooit. In december 2015 versloeg Van Barneveld zijn landgenoot verrassend in de derde ronde. Op 1 januari van dit jaar was Van Gerwen met 6-2 heer en meester in de halve finale met een ongekend gemiddelde van 114 met drie pijlen. De strijd in deze derde clash zat ‘m vooral in de dubbels. Van Barneveld miste er veel in het begin, maar gooide in de vijfde en zesde set hoge ‘finishes’ uit.

In de beslissende set mocht Van Barneveld beginnen, maar op 1-1 in legs miste hij drie pijlen op 32. Die kans liet Van Gerwen niet ontglippen. Hij brak zijn tegenstander en gooide de wedstrijd in de volgende leg uit. Tegen Cross mag hij strijden voor opnieuw een finaleplaats.