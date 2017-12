Van Riessen pakt tweede titel op NK baan

Laurine van Riessen heeft bij de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen in Alkmaar haar tweede nationale titel veroverd. De dertigjarige wielrenster van Matrix bleef in het Sportpaleis Alkmaar in de keirinfinale Steffie van der Peet en Hetty van Wouw voor. Van Riessen had een dag eerder ook al de titel veroverd op de sprint.

Harrie Lavreysen greep het goud op de kilometer tijdrit. De twintigjarige baanwielrenner kwam tot een tijd van 1.02,172 en dat was ruim sneller dan Sam Ligtlee en Carlo Cesar. Theo Bos meldde zich kort voor de start af met een rugblessure.