Wüst ziet toch af van 5000 meter

Schaatsster Ireen Wüst heeft zich alsnog afgemeld voor de 5000 meter, de afsluitende afstand voor de vrouwen zaterdag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. De 31-jarige kopvrouw van Justlease.nl sprak vrijdag kort na haar triomf op de 1500 meter nog van een mogelijk bonusticket voor de Winterspelen op de langste afstand, die ze bijna niet meer rijdt. Wüst vindt bij nader inzien de 5000 meter toch niet helemaal passen in haar olympische wedstrijdschema in Zuid-Korea.

De viervoudig olympisch kampioene kan terugkijken op een geslaagd OKT. Ondanks een matig voorseizoen veroverde Wüst drie olympische tickets (1000, 1500 en 3000 meter). Vooraf was ze al aangewezen voor de olympische ploegachtervolging.

Op de 1500 meter voor mannen komt het in de achtste rit tot een titanenstrijd tussen wereldkampioen Kjeld Nuis en Koen Verweij, de man die eerder deze maand in Salt Lake City het Nederlands record op zijn naam bracht (1.41,63). De eerste twee in de eindstand zijn sowieso verzekerd van een olympisch ticket.