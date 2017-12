Charlotte Hornets verrassen Warriors

Charlotte Hornets heeft voor een verrassing gezorgd in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Hornets, een van de minst presterende ploegen dit seizoen, klopten titelhouder Golden State Warriors in Oakland met 111-100. Dwight Howard was de grote man bij de bezoekers met 29 punten en dertien rebounds.

Stephen Curry ontbrak nog altijd bij de Warriors. De grote vedette van de NBA-kampioen is weliswaar zo goed als hersteld van een enkelblessure, maar coach Steve Kerr wilde nog geen risico nemen met Curry. De verwachting is dat de 29-jarige Amerikaan zaterdagavond tegen Memphis Grizzlies wel zijn rentree maakt.

Houston Rockets, achter Golden State Warriors de nummer twee in het westen, ging ook onderuit. De ploeg uit Texas verloor met 121-103 bij Washington Wizards. De zwaarbevochten zege van Milwaukee Bucks op Oklahoma City Thunder (97-95) was omstreden. Giannis Antetokounmpo leek met zijn linkervoet iets over de achterlijn te stappen toen hij richting de basket dribbelde voor de beslissende dunk, met nog 1,3 seconde op de klok. De arbiters zagen het niet, waardoor de Bucks feest konden vieren.