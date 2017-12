Djokovic slaat ook toernooi van Doha over

Tennisser Novak Djokovic heeft zich zaterdag afgemeld voor het ATP-toernooi van Doha. De Serviër heeft nog steeds last van zijn rechterelleboog, die hem het afgelopen half jaar al aan de kant hield. Djokovic leek klaar voor zijn rentree, maar de afgelopen dagen kreeg hij opnieuw pijn.

De voormalige nummer één van de wereld en winnaar van twaalf grandslamtitels trok zich vrijdag al terug voor het demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Djokovic werd daar vervangen door Andy Murray, die eveneens lang aan de kant heeft gestaan met fysieke klachten. De Brit maakt komende week in Brisbane zijn officiële rentree.

,,Helaas is de situatie van mijn elleboog niet verbeterd, ik heb nog steeds pijn”, meldde Djokovic op zijn website. De dertigjarige Serviër verdedigt daarom komende week niet zijn titel in Doha. ,,Ik kom pas terug als ik er 100 procent klaar voor ben. Hopelijk is dat snel.”