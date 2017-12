Federer start met zege in Perth

Tennisser Roger Federer heeft zijn eerste partij van het nieuwe seizoen omgezet in een overwinning. De 36-jarige Zwitser begon het toernooi om de Hopman Cup in Perth zaterdag met een soepele zege op de Japanner Yuichi Sugita: 6-4 6-3. Federer, die groots werd onthaald in de Australische stad, had de winst in een uurtje binnen.

Net als afgelopen jaar begint de winnaar van negentien grandslamtitels zijn seizoen bij de Hopman Cup, het toernooi voor gemengde landenteams. Federer vormt het Zwitserse koppel met Belinda Bencic. Tijdens de vorige editie eindigden ze in de groep als tweede achter Frankrijk, dat vervolgens de titel pakte door de Verenigde Staten in de finale te verslaan.

Een paar weken na de Hopman Cup schreef Federer de Australian Open op zijn naam. De Zwitserse veteraan bekroonde daarmee toen zijn terugkeer na een lange blessureperiode.