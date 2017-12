Nuis en Verweij snellen naar olympisch ticket

Kjeld Nuis en Koen Verweij hebben bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen op de 1500 meter aan de hoge verwachtingen van het schaatspubliek voldaan. De titanenstrijd leverde de tweede en derde tijd ooit in Thialf gereden op. Wereldkampioen Nuis zegevierde nipt in 1.43,48.

Verweij, sinds een paar weken de houder van het Nederlandse record op de schaatsmijl (1.41,63), eindigde in 1.43,54. Alleen de Rus Denis Joeskov was in de Friese schaatstempel in februari 2015 sneller dan Nuis: 1.43,36. De strijd om olympisch goud zal in februari in Zuid-Korea waarschijnlijk tussen deze drie snelheidsduivels gaan, al moet Joeskov nog wel afwachten of hij, na een licht dopingvergrijp uit een ver verleden (marihuana), mag deelnemen aan de Winterspelen.

Na de schitterende race tussen Nuis en Verweij konden onder anderen Sven Kramer (vierde in 1.44,89) en Thomas Krol (vijfde in 1.45,33) de derde plek niet pakken. Die positie was voor Patrick Roest, die in de zesde manche een fraai persoonlijk record reed (1.44,87). De 22-jarige ploeggenoot van Kramer is daarmee nog allerminst verzekerd van een olympisch startbewijs op deze afstand.

De derde plek op de 1500 meter bij het OKT levert in de zogenoemde selectievolgorde van de schaatsbond (KNSB) niet meer op dan de veertiende plaats. Er mogen maximaal tien Nederlanders, zowel bij de mannen als vrouwen, deelnemen aan Pyeongchang 2018. Alleen Jan Blokhuijsen staat nog onder Roest. Blokhuijsen was vooraf echter al aangewezen voor de ploegachtervolging.

De selectiecommissie langebaan (SCL) komt zondagmiddag met de definitieve olympische selectie. Het driekoppige panel onder leiding van technisch directeur Arie Koops zal eerst een beslissing moeten nemen over een aanwijsplek voor Kai Verbij op de 1000 meter. De wereldkampioen sprintvierkamp moest zich door een spierblessure, opgelopen tijdens de 500 meter, afmelden. Indien Verbij wordt aangewezen, valt Thomas Krol (derde op de 1000 meter) alsnog af en kan Roest als nummer tien (van het geschoonde klassement met tien verschillende namen) doorschuiven naar het olympische keurkorps.