Nuis plukt de dag

Schaatser Kjeld Nuis heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf zijn zelfvertrouwen en zijn bravoure heroverd. Na de winst vrijdag op de 1000 meter, in een baanrecord en een wereldrecord op een laaglandbaan (1.07,64), toonde de 28-jarige rijder van Team LottoNL-Jumbo ook op de 1500 meter zijn wereldklasse. Hij zegevierde in de tweede tijd (1.43,48) ooit in de Friese schaatstempel verreden. ,,Als ik iets agressiever was geweest op het laatste rechte stuk had ik ook het baanrecord van Joeskov gepakt”, doelde Nuis bij de NOS op de toptijd van de Rus uit februari 2015 (1.43,36).

Nuis veroverde in het vorige seizoen zijn eerste wereldtitels op de 1000 en 1500 meter, maar kwam deze winter nogal moeizaam op gang. Bij het OKT bleek hij fysiek en mentaal weer tiptop in orde. ,,Ik maak geen valse starts, ik heb geen missers tijdens mijn race en de snelheid komt eruit. Het is makkelijk praten als het goed gaat, maar alles gaat gewoon goed. Alles zit goed in het koppie, ik ben gelukkig, ik ben echt aan het genieten.”