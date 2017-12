Taylor op zijn laatste WK naar halve finale

Phil Taylor heeft zijn dertigjarige dartsloopbaan met tenminste één wedstrijd verlengd. De 57-jarige dartslegende die na dit WK darts afscheid neemt van de sport, versloeg in de kwartfinale de als derde geplaatste Schot Gary Anderson met 5-3.

In een volgepakt Alexandra Palace in Londen kon Anderson alleen gelijk komen tot 1-1 in sets. Daarna was ‘The Power’, die opzichtig lol stond te maken met cameramensen en het publiek, duidelijker sterker en liep uit naar 4-1. Anderson stribbelde vervolgens tegen en kwam terug tot 4-3. De zestienvoudig wereldkampioen herpakte zich en sloeg in de achtste set alsnog toe.

In de halve finale treft Taylor zaterdag Jamie Lewis uit Wales.