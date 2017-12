Tennisser Nishikori stelt rentree weer uit

De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn rentree opnieuw moeten uitstellen. De winnaar van elf ATP-titels zou over ruim een week meedoen aan het toernooi van Sydney, maar de organisatie meldde zaterdag via Twitter dat Nishikori zich heeft afgemeld. De 28-jarige Japanner trok zich onlangs ook al terug voor het ATP-evenement van Brisbane, dat op oudejaarsdag begint.

Nishikori moest al in augustus een punt achter zijn seizoen zetten vanwege een blessure aan zijn rechterpols. Hij bleek een pees te hebben gescheurd en moest een operatie ondergaan. Nishikori zakte tijdens zijn absentie uit de top tien van de wereldranglijst en is nu de mondiale nummer 22.

De Aziaat wilde zich in Brisbane en Sydney voorbereiden op de Australian Open, maar inmiddels is het hoogst onzeker of Nishikori over twee weken wel kan meedoen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar.