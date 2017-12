Van der Haar gaat het toch proberen

Twee dagen nadat hij bij de Azencross in Loenhout een schouder ontwrichtte, staat veldrijder Lars van der Haar al weer aan de start van een wedstrijd. De nummer twee van het EK in Tabor doet zaterdagavond mee aan de Superprestigecross in Diegem. ,,Ik heb nog steeds pijn aan mijn schouder, maar ik zie wel hoe het gaat”, meldde Van der Haar op Twitter. ,,Als ik niet rijd, weet ik zeker dat ik geen punten scoor. Dus ik ga het gewoon proberen.”

Na vijf van de acht wedstrijden uit de Superprestigereeks staat Van der Haar op de derde plaats in het klassement met 61 punten. De Belg Wout van Aert gaat aan kop met 72 punten, op twee punten gevolgd door Europees kampioen Mathieu van der Poel. Na de avondcross in Diegem staan nog veldritten in Hoogstraten (11 februari) en Middelkerke (17 februari) op het programma.