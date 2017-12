De 5000 meter voor vrouwen heeft op de laatste schaatsdag van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen een onverwachte uitslag opgeleverd. Annouk van der Weijden (31) reed in de openingsrit de beste tijd (6.56,41) waarna Esmee Visser (21) in de laatste manche de tweede tijd liet noteren (6.56,60). Daarmee pakte het verrassende duo de startbewijzen op de 5000 meter bij de Winterspelen in februari in Zuid-Korea.