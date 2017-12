Van Gerwen gaat op voor zijn vierde finaleplek

Darter Michael van Gerwen strijdt zaterdagavond in de laatste dartspartij van 2017 tegen Rob Cross om een plek in de finale van het WK Darts. In Alexandra Palace in Londen treft de titelverdediger de ongeplaatste Brit die via een overwinning op de Belg Dimitri Van den Bergh de laatste vier haalde. Van Gerwen wil voor de vierde keer naar de finale van het WK. Van de vorige drie won hij er twee.

Van Gerwen versloeg Raymond van Barneveld in een zinderende kwartfinale, waarin de vijftigjarige Hagenaar tot twee keer toe terugkwam in de wedstrijd. In de beslissende set miste ‘Barney’ drie pijlen op de winst in de derde leg, waarop ‘Mighty Mike’ toesloeg en het vervolgens afmaakte.

De regerend wereldkampioen zei vrijdag uit te kijken naar zijn halve finalepartij. ,,Cross gooit goed, maar hij heeft op tv nog nooit van mij gewonnen.” De partij tussen Van Gerwen en Cross begint zaterdag om 22.15 uur. Eerst volgt de andere halve finale tussen zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor uit Engeland en Jamie Lewis uit Wales.