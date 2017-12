Verweij trots op vier olympische tickets

Koen Verweij stipte het na zijn tweede plek op de 1500 meter, op een fractie van winnaar Kjeld Nuis, even fijntjes aan in Thialf. ,,Ik heb vier olympische startbewijzen en volgens mij is dat meer dan iemand anders”, lachte de man, die in de afgelopen drie jaar zijn leven als schaatser niet zo serieus nam. In het olympische seizoen staat hij er weer, recht overeind, als kopman nog wel van de Nederlandse mannenploeg.

,,Ik ben erg tevreden”, zei Verweij over het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. ,,Dit was voor mij het eerste grote meetmoment. Ik heb al mijn doelen gehaald op dit eerste piekmoment. Het is een mooi begin, maar 100 procent content ben ik nog niet. Dat kan ook niet, want ik ben nog niet 100 procent in vorm. Ik schaats nog rommelachtig, mijn timing is nog niet optimaal. Het is nog niet goed genoeg, maar ik heb richting de Winterspelen nog veertig dagen om nóg scherper en beter aan de start te verschijnen.

Verweij komt bij Pyeongchang 2018 in actie op de 1000 en 1500 meter, de ploegachtervolging en de massastart.