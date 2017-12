WK-limiet sprintster Ghafoor op 60 meter

Atlete Madiea Ghafoor heeft zaterdag op de 60 meter voldaan aan de limiet voor de wereldkampioenschappen indoor in Birmingham. De 25-jarige Amsterdamse snelde naar een persoonlijk record van 7,25 seconden, ruim onder de WK-limiet van 7,30. De wereldkampioenschappen indoor zijn van 2 tot en met 4 maart.

Ghafoor is nog niet zeker van een startplek op de 60 meter bij het mondiale toernooi in de Engelse stad Birmingham. Als meer dan twee atletes op een bepaald onderdeel voldoen aan de limiet, bekijkt de Atletiekunie wie de meeste kans op een hoge klassering hebben.

Tijdens het laatste WK indoor, in maart 2016 in Portland, snelde Dafne Schippers naar het zilver op de kortste afstand. Jamile Samuel strandde toen in de halve finales. Schippers wil komend jaar weer meedoen aan de WK.