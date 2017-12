Australië verslaat Canada in Hopman Cup

Het Australische tennisteam is goed begonnen aan de Hopman Cup. In Perth werd Canada zondag met 2-1 verslagen. De wedstrijd was na de twee partijen in het enkelspel al beslist.

Daria Gavrilova opende met een zege van 6-1 6-4 op de voormalige Wimbledonfinaliste Eugenie Bouchard. Daarna had Thanasi Kokkinakis drie sets nodig tegen Vasek Pospisil: 6-4 3-6 6-3. Het afsluitende duel in het gemengddubbel was daarmee niet meer van belang. Bouchard en Pospisil redden de eer door Gavrilova en Kokkinakis met 4-3 (1) 4-3 (4) te verslaan.

België en Duitsland spelen maandag in dezelfde poule tegen elkaar. In groep B had Zwitserland zaterdag Japan al met 3-0 aan de kant gezet. De Verenigde Staten waren met 2-1 te sterk voor Rusland.