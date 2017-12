Bouchikhi snelste in Sylvestercross

Soufiane Bouchikhi heeft zijn overwinning in de Sylvestercross te pakken. Na een tweede plaats in 2013 en een derde plek in 2014, was de Belg zondag wel de rapste in Soest.

Bouchikhi had voor de 10,4 kilometer 35 minuten en 8 seconden nodig. Abdi Bashir en Jeroen D’Hoedt, ook twee Belgische atleten, eindigden respectievelijk als tweede en derde met tijden van 35.45 en 36.04. Michel Butter was op de zesde plaats de beste Nederlander. Hij klokte 36.34.

Bij de vrouwen, die 6 kilometer moesten afleggen, ging de winst naar de Poolse Katarzyna Rutkowska: 22.42. Anna Holm uit Denemarken werd tweede (22.49), voor de Nederlandse Andrea Deelstra (23.00).