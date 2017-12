Otterspeer in olympische wachtkamer

Hein Otterspeer mag nog een klein beetje hoop houden op zijn olympische debuut in februari in Zuid-Korea. Technisch directeur Arie Koops van de schaatsbond (KNSB) heeft de sprinter van Team LottoNL-Jumbo als eerste reserve aangewezen voor de 500 en 1000 meter bij Pyeongchang 2018. Indien Kai Verbij, die door een spierblessure in het bovenbeen wekenlang uit de roulatie is, niet tijdig weer topfit is, mag Otterspeer diens twee olympische startplekken innemen.

De uiterste datum voor een eventuele vervanging is 7 februari. ,,In dit geval vervangen we dan een-op-een een schaatser. De vierde man op de 500 meter is Otterspeer en hij is ook een uitstekende schaatser op de 1000 meter”, lichtte Koops toe bij de NOS.

Otterspeer greep bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) afgelopen week in Thialf net naast een olympisch ticket op de 500 meter. Hij eindigde op 0,04 seconde van wereldkampioen Jan Smeekens, de nummer drie. Op de 1000 meter reed Otterspeer eveneens de vierde tijd.