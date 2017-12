Veldrijder Van der Haar neemt even rust

Lars van der Haar neemt voorlopig rust. De Nederlandse veldrijder heeft last van verhoogde waarden van het Epstein-Barrvirus, wat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt. Van der Haar, die donderdag bij de Azencross in Loenen zijn schouder ontwrichtte, slaat daardoor de crossen in Baal (maandag) en Leuven (volgende week zondag) over.

,,De eerste dagen van het nieuwe jaar verblijft Lars in Spanje om even op adem te komen en in alle rust opnieuw op te bouwen naar de laatste twee belangrijke maanden van het cross-seizoen”, meldt Telenet Fidea Lions, de ploeg van Van der Haar, die zaterdag in Diegem nog als dertiende eindigde in de zesde manche van de Superprestige.