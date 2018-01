Cross rolt afzwaaiende Taylor in WK-finale op

Debutant Rob Cross heeft zijn idool Phil Taylor geen afscheid in stijl gegund. De 27-jarige Engelsman versloeg zijn dertig jaar oudere landgenoot in een eenzijdige en wat lauwe WK-finale in Londen met 7-2. Het was niettemin het einde van een tijdperk (Taylor) en het begin van een nieuwe hegemonie (Cross).

Het optreden van de nieuwe dartsheld in Alexandra Palace, ook wel ‘Ally Pally’ genoemd, was indrukwekkend. Cross, die zijn voorganger Michael van Gerwen in de halve finales onttroonde (5-6), eindigde met een gemiddelde van 107.67. Taylor, die zich af en toe leek te schamen voor de overmacht van zijn natuurlijke opvolger, bleef steken op 102.26.

De onverstoorbare Cross verdiende circa 450.000 euro met zijn eerste grote titel. Hij is de eerste speler sinds Raymond van Barneveld in 2007 die als debutant het WK van de Professional Darts Corporation (PDC) op zijn naam schrijft.

Taylor, één van de oprichters van de PDC, won zestien keer de wereldtitel. De beste darter aller tijden (‘The Power’) kondigde bijna een jaar geleden zijn afscheid van de wedstrijdsport aan. Het WK was zijn laatste kunstje. In zijn carrière van omstreeks dertig jaar won hij ruim tweehonderd titeltoernooien. De voormalige fabrieksarbeider uit Stoke-on-Trent verdiende een vermogen met zijn sport.

Taylor oogde zeer ontspannen bij zijn opkomst voor zijn laatste partij. Hij deelde op weg naar het podium nog wat handtekeningen uit, ging grijnzend met enkele fans op de foto en zwaaide uitgelaten naar het publiek, alsof hij de strijd al had gewonnen. Cross, een voormalige elektricien uit Pembury (vandaar zijn bijnaam ‘Voltage’), wilde echter in de grote Phil Taylor-show geen figurantenrol vervullen. Hij ging koelbloedig te werk en liet zich niet afleiden door al het theater van zijn jeugdidool.