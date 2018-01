Nadal opent seizoen in tiebreak-toernooi

Tennisser Rafael Nadal wil de Australian Open niet zonder wedstrijdritme beginnen. De Spaanse aanvoerder van de wereldranglijst doet mee aan een nieuw invitatietoernooi in Melbourne op 10 januari, vijf dagen voor aanvang van het eerste grand slam.

De 31-jarige Nadal kwam in november voor het laatst in actie, bij de ATP World Tour Finals in Londen. Nadat hij zijn eerste groepswedstrijd tegen de Belg David Goffin had verloren, trok Nadal zich vanwege een knieblessure terug.

De nummer één van de wereld stelde zijn rentree steeds uit omdat hij zich nog niet fit genoeg voelde. Hij trok zich terug voor een demonstratietoernooi in Abu Dhabi en meldde zich af voor de toernooien in Brisbane en Sydney.

Hij heeft wel enthousiast zijn deelname toegezegd aan de Tie Break Tens, waarin de acht uitgenodigde spelers alleen tiebreaks tot en met 10 punten spelen. ,,Dit is een mooi concept en ik verwacht opwindende wedstrijden”, liet Nadal weten