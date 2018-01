Beach Open nieuw begin voor Meppelink/Keizer

Voor beachvolleybalsters Madelein Meppelink en Sanne Keizer begint de weg naar de Olympische Spelen van Tokio 2020 donderdag op het DELA Beach Open van Den Haag. Op het eerste toernooi uit de WorldTour van dit kalenderjaar is het dit najaar gevormde koppel een van zes Nederlandse duo’s in het hoofdtoernooi. ,,We hebben er veel zin in. De samenwerking met Sanne gaat heel goed”, zegt Meppelink op de website van volleybalbond Nevobo.

Meppelink en Keizer speelden afgelopen zomer al een keer samen toen Sophie van Gestel geblesseerd was. Die beëindigde dit najaar haar loopbaan, terwijl Keizer juist besloot na vier jaar afwezigheid terug te keren in de topsport. Meppelink vraagt nog om geduld. ,,Sanne moest eerst nog haar scriptie afronden, waardoor we nog niet optimaal samen konden trainen. Maar fysiek zijn we er helemaal klaar voor, op dat vlak hebben we grote stappen gezet.”

Het toernooi wordt gehouden in de topsporthal van Sportcampus Zuiderpark. Bij de mannen zijn de koppels Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen, Christiaan Varenhorst/Jasper Bouter en Dirk Boehlé/Steven van de Velde rechtstreeks geplaatst. Bij de vrouwen komen ook Joy Stubbe en Marleen van Iersel en het koppel Jolien Sinnema/Laura Bloem uit in het hoofdtoernooi. Woensdag kunnen via de kwalificaties nog enkele Nederlandse koppels zich plaatsen.