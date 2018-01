Federer in Hopman Cup te sterk voor Chatsjanov

Roger Federer en Belinda Bencic hebben Zwitserland in de Hopman Cup opnieuw aan een overwinning geholpen. De negentienvoudig grandslamkampioen won met 6-3 7-6 van de Rus Karen Chatsjanov. Bencic versloeg Anastasia Pavljoetsjenkova in drie sets: 6-1 3-6 6-3. Daarmee werd het 2-0 voor de Zwitsers en is het afsluitende dubbel alleen nog voor de vorm.

Zwitserland was de groepsfase van de Hopman Cup zaterdag gestart met een overwinning op Japan. Federer won toen zijn enkelpartij tegen Yuichi Sugita, Bencic versloeg Naomi Osaka. Donderdag spelen de Zwitsers tegen het team van de Verenigde Staten. Beide landen zijn nog ongeslagen. Nog niet duidelijk is of Jack Sock dan fit genoeg is om te spelen. Hij moest dinsdag opgeven in de wedstrijd tegen Japan met een heupblessure.