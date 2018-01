Paralympische ploeg telt 10 sporters

Nederland vaardigt tien sporters af naar de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. Voor sportkoepel NOC*NSF is dat een record. Snowboardster Bibian Mentel, die half december nog een zware operatie aan haar nek onderging, is ook weer van de partij. Ze won bij Sotsji 2014 de gouden medaille op de crosswedstrijd.

Oud-rolstoeltennisster Esther Vergeer maakt haar debuut als chef de mission. De Paralympics vinden van 9 tot en met 18 maart plaats in Zuid-Korea.

Nederland deed met zeven atleten mee aan Sotsji 2014. Bij Vancouver 2010 was zitskiƫr Kees-Jan van der Klooster de enige deelnemer namens Oranje. In Turijn in 2006 ontbrak Nederland bij de paralympische Winterspelen.

,,Ik ben ongelooflijk trots op deze ploeg, de grootste ooit”, sprak Vergeer opgetogen tijdens de teampresentatie op Papendal. ,,Ik hoop op een aantal mooie medailles. Ik geloof erin.”