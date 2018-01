Bijl wil snel duidelijkheid over Eurlings

Jeroen Bijl, chef de mission van het NOC*NSF, wil voor de start van de Olympische Spelen in Pyeongchang duidelijkheid over de positie van Camiel Eurlings binnen het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat vertelde hij in Langs de Lijn En Omstreken.

Bijl kreeg tijdens de presentatie van de Nederlandse olympische ploeg op Papendal veel vragen over Eurlings, die in de zomer van 2015 zijn toenmalige vriendin mishandelde. Eurlings bood vorige week na tweeënhalf jaar zwijgen alsnog zijn excuses aan. In een verklaring naar de pers bekende het Nederlandse lid van het IOC dat hij de publieke impact van het incident en zijn gebrek aan openheid daarover heeft onderschat.

Bijl wilde zich niet in de discussie over het aanblijven van Eurlings bij het IOC mengen. ,,Ik heb er een mening over, maar voor mij is het te vroeg om daarop te reageren. Ik heb het er niet over en de sporters hebben het er niet over.”