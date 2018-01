Bobsleeër De Bruin kiest voor Europa Cup

Ivo de Bruin slaat komend weekeinde de wereldbekerwedstrijd in Altenberg over. Omdat voor het Nederlandse bobsleeteam de Olympische Spelen uit zicht zijn, wordt de voorkeur gegeven aan deelname aan een duel in de Europa Cup in Igls.

Piloot De Bruin en remmer Bror van der Zijde sleeën vrijdag de tweemansbob en een dag later staat de viermansbob (met ook Janko Franjic en Jeroen Piek in de slee) op het programma. ,,Het werd in de eerste vijf wereldbekerwedstrijden duidelijk dat we ons helaas niet gingen plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat is een uiterst bittere pil die we hebben moeten slikken, maar tegelijkertijd kwam het ook niet als een volslagen verrassing. We wisten vanaf dag één dat het een heel lastig traject zou worden. Helaas is dat bewaarheid geworden”, zegt De Bruin.

In de Europa Cup zijn punten te verdienen voor het nieuwe seizoen. De Bruin: ,,Als we nu daarin weten te scoren, kunnen we hoger eindigen op de wereldranglijst en daarmee een betere uitgangspositie voor volgend seizoen vergaren. Dus daarin hebben we een nieuw richtpunt voor onszelf.”