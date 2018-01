Djokovic beslist volgende week over Melbourne

Tennisser Novak Djokovic speelt in de komende week twee demonstratiepartijen en beslist dan over zijn deelname aan de Australian Open. De dertigjarige Serviër maakte woensdag bekend dat hij volgende week woensdag in Melbourne Park in actie zal komen bij de Tie Breaks Tens en dezelfde dag nog zal tennissen tijdens de Kooyong Classic.

Djokovic zegde vorige week op het laatste moment af voor een demonstratiewedstrijd in Abu Dhabi en meldde zich vervolgens ook af voor het ATP-toernooi in Doha. De voormalig nummer één van de wereld die voor het laatst in actie kwam op Wimbledon heeft zijn rentree al enkele keren uitgesteld omdat hij last heeft van een blessure aan een elleboog.

De Australian Open begint op 15 januari in Melbourne. Djokovic schreef het grandslamtoernooi zes keer op zijn naam. Vorig jaar werd hij al uitgeschakeld in de tweede ronde.