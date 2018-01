Duitse tennisteam te sterk voor Canada

Duitsland heeft ook de tweede wedstrijd in de strijd om de Hopman Cup gewonnen. In Perth werd Canada met 3-0 aan de kant gezet. Eerder was het Duitse tennisteam met 2-1 te sterk voor België.

Angelique Kerber versloeg Eugenie Bouchard met 6-1 6-3. Alexander Zverev hoefde tegen Vasek Pospisil ook weinig games af te staan: 6-4 6-2. In het ingekorte gemengddubbelspel zegevierden Kerber en Zverev met twee keer 4-3.

,,We hebben een goede uitgangspositie om de finale te halen. Ik hoop dat we deze vorm vast kunnen houden”, aldus Zverev. Duitsland, dat het vrijdag opneemt tegen Australië, stond 23 jaar geleden voor het laatst in de eindstrijd van de Hopman Cup.