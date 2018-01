Van Veen laat zieke schaatser Geisreiter thuis

Moritz Geisreiter doet dit weekeinde niet mee aan de Europese afstandskampioenschappen in Kolomna. ,,Een dag voor vertrek is hij ziek geworden. Met het oog op de Olympische Spelen willen we geen risico nemen”, aldus Jan van Veen, bondscoach van de Duitsers.

Geisreiter gold, na enkele goede resultaten in wereldbekerwedstrijden, als een van de medaillekandidaten bij de eerste editie van de EK. Veel schaatsers slaan het evenement in Rusland over vanwege de voorbereidingen op de Winterspelen.

Claudia Pechstein en Patrick Beckert zagen eerder af van deelname, zodat de Duitse afvaardiging nu nog uit vijf schaatsers bestaat.