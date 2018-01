Andy Murray speelt niet op Australian Open

Tennisser Andy Murray speelt niet op de Australian Open. De organisatie van de eerste grand slam van dit jaar liet weten dat de Schotse topspeler nog te veel last heeft van een blessure aan een heup.

,,Het is vervelend, maar ik kan niet meedoen”, liet Murray weten. ,,Ik ben er gewoon nog niet klaar voor. Nu ga ik zo snel mogelijk naar huis om te kijken wat de beste manier is om weer fit te worden. Hopelijk sta ik snel weer op de baan.”

Directeur Craig Tiley van de Australian Open zei alle begrip voor de beslissing van Murray te hebben. ,,We weten dat Andy heel graag bij ons had willen spelen en er ook alles aan heeft gedaan dat mogelijk te maken. Helaas is dat niet gelukt.”

Tiley zei er vrij zeker van te zijn dat Novak Djokovic en Rafael Nadal, twee topspelers die eveneens herstellende zijn van blessures, wel in Melbourne spelen.

Murray kwam sinds zijn uitschakeling op Wimbledon door de heupblessure niet meer in actie in een officiƫle wedstrijd. Hij speelde in november wel een demonstratiepartij tegen Roger Federer. Vorige week verscheen hij ook in Abu Dhabi op de baan voor een korte partij tegen de Spanjaard Roberto Bautista-Agut.

Door zijn afwezigheid is voor voormalige nummer een van de wereld inmiddels gezakt naar de zestiende plaats van de wereldranglijst.

De Australian Open beginnen op 15 januari.