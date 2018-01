Haase struikelt over Paire in Pune

Tennisser Robin Haase is donderdag gestrand in de kwartfinales van het Maharashtra Open in Pune in India. De Haagse speler verloor in de drie sets van de Fransman Benoît Paire: 5-7 6-2 3-6.

Haase, de nummer 42 van de wereld, trof met Paire de mondiale nummer 41 van de wereld. De partij ging ook redelijk gelijk op, waarbij de Fransman de betere was in het eerste bedrijf, maar Haase sterk terugkwam in de tweede set. In de derde en beslissende set nam Paire het initiatief en kon Haase niet meer aanhaken.