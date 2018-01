Hirscher jubileert in Zagreb

Skiër Marcel Hirscher heeft zijn vijftigste overwinning in de wereldbeker geboekt. Hij schreef donderdag de slalom van Zagreb op zijn naam.

Hirscher staat met vijftig overwinningen inmiddels op gelijke hoogte met de Italiaan Alberto Tomba. Hij heeft Hermann Maier in het vizier gekregen. Deze Oostenrijker stond 54 keer na afloop van een wereldbekerwedstrijd op het hoogste podium. De Zweed Ingemar Stenmark is met 86 overwinningen vooralsnog de meest succesvolle skiër in de wereldbeker.

Hirscher bleef zijn landgenoot Michael Matt (0,05) en Noor Henrik Kristoffersson (0,11) voor in Zagreb. Hij verstevigde zijn leidende positie het algemene klassement van de wereldbeker en de mondiale ranglijst van de slalom. Kristoffersen staat nu tweede in het algemene klassement van de wereldbeker, voor zijn landgenoten Kjetil Jansrud en Aksel Lund Svindal.