Konta geeft met blessure op in Brisbane

Tennisster Johanna Konta heeft in de kwartfinale van het internationale toernooi van Brisbane wegens een blessure moeten opgeven. De nummer negen van de wereld deed dat tegen de Oekraïense Elina Svitolina in de derde set. De Britse zei last te hebben van een blessure aan de heup.

Of de kwetsuur haar deelname aan de Australian Open in gevaar breng, kon Konta nog niet zeggen. ,,Misschien valt het mee. Het is nu even een dagje afwachten en dan zien hoe ik ervoor sta. Ik hoop dat het een lichte vorm van overbelasting is.”