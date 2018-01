Tennisser Kei Nishikori doet definitief niet mee aan de Australian Open. De Japanner heeft nog te veel last van een polsblessure. Nishikori is de nummer 22 van de wereld.

De voormalig finalist van de US Open, die vorig jaar in Melbourne nog doordrong tot de vierde ronde, staat al sinds augustus langs de lijn. Het spelen van een grand slam is op dit moment zeker nog te zwaar, zo liet hij weten.

De Australian Open beginnen op 15 januari.