Rentree Woods in Amerikaanse PGA-tour

Tiger Woods heeft zijn deelname toegezegd aan de Farmers Insurance Open, eind januari op de banen van Torrey Pines in San Diego. De golficoon maakt daarmee zijn rentree op de Amerikaanse tour PGA. Zijn laatste optreden op die tour was een jaar geleden in dit toernooi.

Woods haalde vorig jaar de cut niet in San Diego en gaf begin februari op in de Dubai Desert Classic met rugklachten. Hij moest nieuwe operaties ondergaan en lang revalideren. Hij speelde ruim een maand geleden op de Bahama’s zijn eerste toernooi na alle blessureleed.

De Amerikaan werkte zich hoopgevend en zonder pijn door dat invitatietoernooi en kondigde kortgeleden aan dat hij klaar is voor een volwaardig programma. De Farmers Insurance Open is een van zijn favorieten toernooien; hij won er al zeven keer.