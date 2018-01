Stoch wint ook op de schans van Innsbruck

Skispringer Kamil Stoch kan zijn tweede opeenvolgende zege in de Vierschansentournee nauwelijks nog ontgaan. De Poolse tweevoudig olympisch kampioen was donderdag ook de beste in de derde van de vier wedstrijden uit de befaamde serie. Hij won op de schans van het Oostenrijkse Innsbruck met sprongen van 130 en 128,5 meter en een score van 270,1 punten.

Zijn grootste concurrent viel weg. De Duitser Richard Freitag, tweede in de tussenstand, kwam na de landing van zijn eerste sprong hard ten val en besloot niet meer van de schans te glijden voor zijn tweede poging.

De Noor Daniel Andre Tande eindigde op de tweede plaats met een score van 255,6 punten (sprongen van 129,5 en 125 meter). De Duitser Andreas Wellinger werd derde met 253,5 punten (133 en 126 meter).

Stoch gaat als fiere leider van het tussenklassement de laatste wedstrijd in, zaterdag in het Oostenrijkse Bischofshofen. Hij won ook de openingswedstrijd van de Vierschansentournee Oberstdorf en afgelopen maandag de tweede; het traditionele nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen.