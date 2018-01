Tennisser Thomaz Bellucci zit een schorsing van vijf maanden uit. De Braziliaan is in juli vorig jaar tijdens een toernooi in het Zweedse Bastad positief getest op doping.

Bellucci vertelde donderdag dat zijn schorsing in februari afloopt. Hij houdt een apotheker verantwoordelijk voor zijn straf. Die zou hem andere vitaminen supplementen hebben verstrekt. De Braziliaan is afgezakt naar de 112e positie van de wereldranglijst. In 2010 mocht hij zich nog de nummer 21 van de wereld noemen.