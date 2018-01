Belgische tennissers houden kans op finale

Het Belgische tennisteam heeft nog een kleine kans om de finale van de Hopman Cup te bereiken. De laatste groepswedstrijd tegen Canada in Perth leverde vrijdag een overwinning van 3-0 op.

David Goffin, de nummer zeven van de wereld, versloeg Vasek Pospisil met 6-2 6-4. Elise Mertens was vervolgens te sterk voor Eugenie Bouchard (6-4 6-4). Bouchard liet wegens een blessure vervolgens het dubbelspel lopen en werd vervangen door de Australische Maddison Inglis. Zij won met Pospisil van Goffin en Mertens, maar vanwege de afzegging van Bouchard werd de winst toch aan België gegeven.

België kan alleen nog de finale halen als het Duitse team later op vrijdag van Australië verliest. De winnaar van groep A speelt zaterdag in de finale tegen Zwitserland, dat in poule B als eerste eindigde.